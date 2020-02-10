شكرا لقرائتكم عائق أمام إعارة الأهلي لصالح جمعة في الدوري الفنلندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال ملف صالح جمعة صانع العاب الأهلي أحد أهم الملفات الشائكة داخل القلعة الحمراء، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي يرفض خوض اللاعب للتدريبات الجماعية، وطلب إعارته بشكل رسمي، إلا ن عدم وصول أي عرض للنادي حال دون رحيله ليبقى داخل صفوف الفريق.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أكد أن ناديه ينتظر وصول عرض من أحد أندية الدورى الفنلندى لاستعارة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، خلال الفترة الحالية، وعلم الخليج 365 أن هناك أزمة في إعارة صالح جمعة للدوري الفنلندي تتمثل في راتب اللاعب المرتفع الذي يرفض النادي الفنلندي تحمله بالكامل في الوقت الذي يرفض صالح جمعة تخفيض أي مبلغ من الرقم الذي يحصل عليه في الأهلي وهو ما يمثل سر الخلاف حتى هذه اللحظة بين الطرفيين.

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ويواصل صالح جمعة، تدريباته فى صالة الجيم داخل النادى الأهلى بالتتش، ونشر فيديو له خلال تدريباته مع النجم محمود عبد المنعم كهربا عبر ستورى انستجرام الخاص به.

وتواجد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مدرجات ستاد الدفاع الجوى لمساندة المارد الأحمر أمام بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بفوز المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف، ليحافظ الأهلى على العلامة الكاملة، وكشف سيد عبد الحفيظ، عن موعد سفر الفريق الأحمر إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي، قائلاً: "نسافر يوم 17 فبراير استعدادا لمباراة السوبر على أن نعود بعد المباراة يوم 21 فبراير".