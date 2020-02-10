البدري لا يمانع.. «شرط وحيد» لعودة عمرو وردة إلى المنتخب الوطني

قرر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، حسام البدري، تأجيل حسم اختياراته بشأن قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراتيّ توجو ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم "الكاميرون 2021".

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن البدري قرر تأجيل حسم أسماء قائمة المنتخب واختيارها بشكل دقيق، مشيرة إلى أنه لم يحسمها حتى الآن، حيث فضل عدم التسرع فى الإعلان عن القائمة تحسبًا لإصابة أي لاعب أو حدوث أي مستجدات خلال الفترة المقبلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن البدري أكد أنه سيضم أي لاعب يفيد المنتخب في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه لا يوجد تحفظ على اسم اللاعب عمرو وردة.

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وأوضح البدري أن الشرط الوحيد لانضمام وردة إلى صفوف المنتخب الوطني هو تقديمه مستوى "خارق"، بالإضافة لعدم تواجد اللاعبين الذين يسبقوه في القائمة فى نفس مركزه لأي سبب.

وكانت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022" قد أقيمت مؤخراً، حيث أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة السادسة التي تضم كلاً من الجابون وليبيا وأنجولا.

وتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دوري من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

وسيتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولي، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، على أن تتأهل المنتخبات الخمسة الفائزة بالمواجهات مباشرة إلى المونديال.