شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم بالهدف الأول على وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد ياسر، صانع ألعاب المصرى، في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 32 في مرمى وادى دجلة في المباراة المقامة باستاد السويس ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر للدورى

بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقى – إسلام أبو سليمة – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى

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خط الوسط: فريد شوقى – حسن على – عمر كمال – أحمد ياسر

خط الهجوم: مفتاح طقطق – أوستن أموتو

ويحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا وما زال لديه مباراتان مؤجلتان.

وطالب اليوناني جونيس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات واستغلال تراجع نتائج الفريق البورسعيدى هذا الموسم لخطف انتصار مهم يعزز موقفهم في الهروب من دوامة الهبوط ،في المقابل يسعى إيهاب جلال المدير الفني للمصرى البورسعيدى لتحقيق انتصار يساهم في تخفيف الضغوط حول الفريق بعد تجديد الثقة فيه من مجلس الإدارة عقب التعادل مع طنطا ووضع خطة لانتشال الفريق من عثراته بداية من مواجهة اليوم