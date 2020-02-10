اتحاد الكرة يؤجل موعد مباراة بتروجت والنصر 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة بتروجت والنصر ضمن الأسبوع السادس عشر لمسابقة دورى القسم الثانى، لتقام يوم الثلاثاء 18 فبراير بدلاً من الاثنين 17 فبراير.
وجاء قرار التأجيل بسبب انشغال ملعب بتروسبورت بمباريات دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.
وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قررت تأخير انطلاق مباراة الأهلى والمصرى المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة 14 فبراير الجارى باستاد حرس الحدود لتقام فى الساعة الثامنة والربع مساء بدلاً من الساعة السابعة والنصف.
جاء قرار تأخير الموعد لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الأفريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصًا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.
وكشف حسام الزناتى مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن مباريات الدور الثانى للدورى ستنطلق يوم 9 مارس المقبل، وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد وملاعب دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عدا مباراة كل من الأهلى والزمالك لارتباطاتهما فى الدورى وأفريقيا، وتنطلق السبت 15 فبراير 2020 بمباراتى أبو قير للأسمدة وحرس الحدود باستاد الإسكندرية - ٢:٠٠م، و الاتحاد / أسوان باستاد المقاولون العرب - ٥:٠٠م.
وأشار حسام الزناتى، مدير مسابقات الاتحاد فى تصريحات للموقع الرسمي، إلى أن مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر نهائية، ما لم يكن للجهات الأمنية معطيات تستلزم إجراء أى تغيير، حيث لم ترد الموافقات الأمنية حتى الآن، وهو الأمر الذى ينطبق أيضا على جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز الذى انتهت إدارة المسابقات من إعداده وتنتظر إعلانه فى ضوء عزم الاتحاد إطلاق الدور الثانى يوم 9 مارس المقبل.
وجاءت باقي مباريات دور الـ16 كأس مصر كالتالي:
الأحد 16فبراير 2020
- وادي دجلة / نادي مصر استاد السلام - 5:00م
الإثنين 17 فبراير 2020
- طلائع الجيش / مصر المقاصة ستاد بتروسبورت - 5:00م
الأربعاء 19 فبراير 2020
- المقاولون العرب / المصري ستاد السويس الجديد - 5:00م
الجمعة 21 فبراير 2020
- الإسماعيلي / بيراميدز استاد الإسكندرية - 5:00م
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