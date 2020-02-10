شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل موعد مباراة بتروجت والنصر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة بتروجت والنصر ضمن الأسبوع السادس عشر لمسابقة دورى القسم الثانى، لتقام يوم الثلاثاء 18 فبراير بدلاً من الاثنين 17 فبراير.

وجاء قرار التأجيل بسبب انشغال ملعب بتروسبورت بمباريات دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قررت تأخير انطلاق مباراة الأهلى والمصرى المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة 14 فبراير الجارى باستاد حرس الحدود لتقام فى الساعة الثامنة والربع مساء بدلاً من الساعة السابعة والنصف.

جاء قرار تأخير الموعد لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الأفريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصًا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.