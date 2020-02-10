مورينيو: وظيفة توتنهام صعبة لكنني سعيد

الإثنين 10 فبراير 2020

كشف المدرب جوزيه ​مورينيو​ أن إدارة فريق ​توتنهام​ وظيفة صعبة، لكنه سعيد حقًا في شمال لندن ومتحمس للمستقبل.



وقال مورينيو: "على عكس بعض الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا في غرف الأخبار ويخبرون أشياء غير صحيحة، أنا سعيد حقًا في النادي. أنت تعرفني جيدًا، يكفي أن تعرف أنني سعيد حقًا. صعب؟ نعم، ولكن إذا لم يكن الأمر صعبًا، فلن يكون ذلك تحد بالنسبة لي".

وأضاف: "أنا أحب اللاعبين. أحب العلاقة التي تربطني بهم. الحقيقة هي أنني سعيد وأتطلع إلى ما هو قادم، كما الموسم المقبل. أريد أن أبدأ العمل معهم في تموز".