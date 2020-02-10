شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي لمواجهة الوحدة في أبطال أسيا والان مع التفاصيل

الإثنين 10 فبراير 2020 أعلن السويسري كريستيان جروس عن تشكيل الأهلي لمواجهة الوحدة الإماراتي في مستهل دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: ياسر المسيليم. Advertisements الدفاع: عبد الله حسون، محمد آل فتيل، معتز هوساوي، لوكاس ليما. . الوسط: عبد الفتاح عسيري، سلمان المؤشر، عبد الرحمن غريب، علي الأسمري، حسين المقهوي. الهجوم: مازن أبو شرارة. وضمت دكة البدلاء كلاً من: محمد الربيعي، سعيد المولد، محمد خبراني، عبد الباسط هندي، يزيد البكر، حسين عبد الغني، نوح الموسى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الأهلي لمواجهة الوحدة في أبطال أسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.