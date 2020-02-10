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أنشيلوتي إيفرتون أفضل ثانِ فريق في البريميرليج

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أحمد مجدي 0 تبليغ

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الإثنين 10 فبراير 2020

حصل إيفرتون على نقاط أكثر من أي فريق آخر في البطولة، فيما عدا المنفرد بالصدارة، منذ تولي أنشيلوتي قيادة الفريق.

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 صعد إيفرتون إلى المركز السابع بين فرق البطولة العشرين؛ بسبب 17 نقطة حصدها خلال فترة تولي أنشيلوتي مما يعزز فرصته في التأهل للعب في الدوري الأوروبي، بينما يتأخر بفارق خمس نقاط فقط عن تشلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وكان قد شكك كثيرون عند تعيين أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني، ومنهم عدد من مشجعي الفريق في قدرة المدرب الإيطالي المخضرم على خوض هذه المهمة، وقال هؤلاء إنه رغم خبرة أنشيلوتي وفوزه بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات إلا أنه حقق هذه الألقاب مع ميلان وريال مدريد وفاز بدوري إنجلترا الممتاز مع تشلسي، وأنه بذلك أثبت نجاح قدراته التدريبية مع الفرق الكبيرة الراسخة، وليس في بناء الفرق المتواضعة وتطويرها وقيادتها للنجاح.

وجاءت انطلاقة أنشيلوتي في عالم التدريب عندما حول ميلان صاحب الأداء المتواضع إلى بطل لأوروبا دون الكثير من التغييرات في التشكيلة، وذلك عن طريق تطبيق أساليب ومباديء تدريبية صحيحة نجحت في إخراج أفضل ما في جعبة التشكيلة بصورة أفضل من سابقيه.

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