شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال لمواجهة شهر خودرو في أبطال أسيا والان مع التفاصيل

الإثنين 10 فبراير 2020 أعلن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة شهر خودرو الإيراني.

و جاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمي: عبدالله المعيوف. Advertisements الدفاع: مد الله العليان، جانج هيون سو، عبدالله الحافظ، ياسر الشهراني. الوسط: عبدالله عطيف، يلمان الفرج، أندريه كاريلو، سيباستيان جيوفينكو. الهجوم : سالم الدوسري بافيتيمبي جوميز. وضمت دكة البدلاء كلاً من: محمد الواكد، علي البليهي، نواف العابد، محمد كنو، ناصر الدوسري، هتان باهبري، صالح الشهري.

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