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ساديو ماني يعود إلى تدريبات ليفربول

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ساديو ماني

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن النجم السنغالي ساديو ماني عاد من جديد إلى تدريبات فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن عودة المهاجم السنغالي إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفخذ.

وكان ماني قد تعرض للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على مضيفه وولفرهامبتون 2 / 1 في 23 كانون ثان/يناير الماضي ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الممتاز.

 

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