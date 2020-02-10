شكرا لقرائتكم خبر عن نظر استئناف مجدي عبدالغني على حبسه سنة 18 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدّدت محكمة جنح مستأنف الدقي في الجيزة، اليوم الاثنين، جلسة 18 مارس المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، على حكم حبسه سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمة الامتناع عن تسلّيم ميراث أقربائه.

وكانت محكمة أول درجة «جنح الدقي»، أصدرت الحكم المتقدم، وتقدم «عبدالغني» بمعارضة على الحكم الذي أُيد. ويواجه «عبدالغني»، اتهامًا بالامتناع عن تسليم حصة من الميراث لأقربائه الذين أقاموا دعوى قضائية ضده، متهمين إياه بالامتناع عن تسليم حصة ميراثهم في محطة بنزين في منطقة الوراق، بالقرب من كورنيش النيل.