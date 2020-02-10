شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين طنطا وإنبي في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا مع ضيفه إنبي سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب طنطا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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حاول الفريقين السيطرة على أحداث اللقاء ولم تشهد المباراة أي خطورة على مرمى الفريقين واكتفيا بالتعادل.

وشهدت الدقيقة 52 طرد محمود مسعود لاعب لحصوله على انذار ثان، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بتلك النتيجة يرفع طنطا رصيده للنقطة 15 في المركز الخامس عشر، فيما رفع إنبي رصيده للنقطة 24 في المركز السابع.