شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يبحث عن تحقيق فوز تاريخي له أمام الأهلي الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت - سلمى الموجي

يستضيف النادي الأهلي، اليوم في تمام السابعة والنصف مساء، نظيرة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 17 من

الدوري المصري الممتاز، في مباراة يبحث خلالها الضيوف عن تحقيق فوز أول في تاريخهم على المارد الأحمر.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 39 نقطة بينما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

ويسعى الأهلي، بقيادة السويسري رينية فايلر، إلى تحقيق الفوز الرابع عشرعلى التوالي لأستكمال سلسلة أنتصاراته

بلا هزيمة، فيما يحاول طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضع الفريق في جدول

الدوري، وقد لعب الطلائع الجيش 16 مبارة فاز خلالها في 3 مباريات فقط وتعادل في 3 لقاءات، وخسر7 آخرين.

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ويمتلك فريق طلائع الجيش سجلًا تاريخيًا من الإخفاقات أمام الأهلي، حيث تواجه الفريقين في 25 مباراة، لم ينجح الطلائع في التغلب على الشياطين الحمر في أي منها، واستطاع الأهلي الفوز في 20 مباراة، بينما حسم التعادل نتيجة المباريات الـ5 الآخرين.

وكانت أول مباراة جمعت بين الفريقين في موسم 2004/2005، في أول ظهورلنادي طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

وأنتهت بهدف نظيف للأهلي سجلة النجم محمد بركات، لاعب الأهلي السابق، بينما آخر مواجهة بينهما في موسم

2018/2019، وانتهت بنتيجة 2/1 للأحمر، سجل المغربي وليد أزارو الهدف الأول، واستطاع طلائع الجيش التعادل

عن طريق هدف إسلام جمال، قبل إحراز التونسي علي معلول للهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتعتبر أكبر نتيجة شهدتها لقاءات الفريقين هي الرباعية النظيفة لصالح المارد الأحمر في موسمي 2006/2007 و2014/2015، فيما نجح في الفوز برباعية أخرى في موسم 2009/2010، إلا أن شباكه تلقت هدفين.

ونجح لاعبو الأهلي في هز شباك طلائع الجيش 52 مرة، بينما اسقبلت شباكه 12 هدفًا، فيما يحتل عماد متعب، نجم الأهلي السابق، قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 7 أهداف.

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم