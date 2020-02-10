شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تعديل موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأخير انطلاق مباراة الأهلي والمصري المؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 14 فبراير الجار، باستاد المكس بالإسكندرية، لتقام في الساعة الثامنة والربع مساء بدلا من الساعة السابعة والنصف.
ووفقًا للحساب الرسمي لاتحاد الكرة، جاء قرار تأخير الموعد لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الأفريقى بين الترجي التونسي والزمالك في نفس اليوم في السادسة مساءا، وذلك حرصا على إتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. تعديل موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.