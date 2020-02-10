شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تعديل موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأخير انطلاق مباراة الأهلي والمصري المؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 14 فبراير الجار، باستاد المكس بالإسكندرية، لتقام في الساعة الثامنة والربع مساء بدلا من الساعة السابعة والنصف.

ووفقًا للحساب الرسمي لاتحاد الكرة، جاء قرار تأخير الموعد لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الأفريقى بين الترجي التونسي والزمالك في نفس اليوم في السادسة مساءا، وذلك حرصا على إتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.