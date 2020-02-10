شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية بين كارتيرون ولاعبي الزمالك.. وتدريبات خاصة لـ«أوباما» و«مصطفى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين، بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، طالب كارتيرون اللاعبين بغلق ملف مباراة الإسماعيلي أمس، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف بشكل نهائي، والتركيز على مواجهة الترجي التونسي ببطولة السوبر الإفريقي.

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وخضع لاعبو الفريق الأساسيين الذين خاضوا مواجهة الإسماعيلي أمس، لبعض تدريبات الاستشفاء الخفيفة وذلك بعد خوض المباراة، ولذلك خاض اللاعبين بعض التدريبات الخفيفة، وذلك منعا لتعرضهم للإرهاق.

كما عقد كارتيرون، جلسة خاصة مع الثنائي يوسف إبراهيم «أوباما» ومصطفى محمد، على هامش التدريبات الجماعية للفريق، وبعدها خضع الثنائي لفقرة تدريبة خاصة بالتسديد على المرمى بأكثر من وضعية، وذلك استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، على بطولة كأس السوبر الإفريقي، بالعصمة القطرية الدوحة.