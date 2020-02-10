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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملخص مباراة باختكور وشباب أهلي دبي 2-1 في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
خسر نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي خارج ملعبه أمام باختاكور الأوزبكي 1-2 يوم الاثنين على ستاد باختاكور في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020.
وسجل جلال الدين مشاريبوف (18) ودراغان سيران (70) هدفي باختاكور، في حين أحرز بيدرو كوندي (67) هدف الأهلي.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً الهلال السعودي حامل اللقب مع شهر خودرو الإيراني على ستاد نادي الوصل في دبي.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين 17 شباط/فبراير، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الهلال في دبي، وباختاكور مع شهر خودرو في طشقند.
ويشار إلى أن أول فريقين من كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.
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