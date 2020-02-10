شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم مواجهة طنطا ضد إنبي فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة طنطا وإنبى التي جمعت الفريقين اليوم بالجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى ، و التي أقيمت بإستاد طنطا الرياضى ، حيث فشل كل من الفريقين التسجيل في مرمى الفريق الأخر .

ولم تشهد المباراة خطورة على مرمى طنطا أو إنبى ، حيث لم يتم اختبار حارسى الفريقين ، سوى في الكرة الركنية التي سددها أحمد على لاعب غنبى ، و الوصول الى مرمى طنطا ، إلا ان تألق على فرج حارس أبناء السيد البدوى حال دون تقدم انبى على الفريق المستضيف .

وأبدى حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى، عن غضبه من مستوى لاعبى الفريق، فى ظل عدم تنفيذ التعليمات في الملعب ، وثار في احد الكرات ، حيث قام اللاعبون بتسديد الكرة بعرض الملعب، في الوقت الذى يستدعى نا يتم تسديدها بطول المستطيل الأخضر .

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وغاب عن اللقاء العديد من العناصر الهامة إسلام فؤاد وتاديو لوانجا بسبب حصولهم على الإنذار الثالث بينما غاب للإصابة محمد العشرى ومحمود كابونجا وأيضا خرج المتالق محمد ماجد "أونش" لظروف مرض والدته.

بينما افتقد فريق إنبى لجهود رامى صبرى، قائد الفريق للإصابة، في المواجهة المقبلة أمام طنطا، التي ستقام في الثانية والنصف عصر، الاثنين المقبل، على استاد طنطا، التي تأتى ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وبنهاية المباراة وصل رصيد طنطا في جدول الدورى الى 15 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 23، فيما ارتفع رصيد انبى الى 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة.