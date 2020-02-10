شكرا لقرائتكم الأهلي يُجهز رمضان صبحي لصدام صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسارة كبيرة تعرض لها فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منذ إصابة رمضان صبحي نجم هجوم الفريق مما تسبب في ابتعاده عن المباريات المحلية والافريقية.

وعلم الخليج 365 أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالتنسيق مع الجهاز الطبي يرفض المجازفة برمضان صبحي حرصاً على سلامته وخوفاً من تجدد إصابته للمرة الثالثة على مستوى العضلة الخلفية.

ووفقاً لتأكيدات الجهاز الطبي بالأهلي فإن رمضان صبحي سينتظم في التدريبات نهاية الأسبوع الجارى، مؤكدين أن حالة اللاعب الفنية والبدنية بعد الانتظام فى التدريبات الجماعية هى التى ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة السوبر يوم 20 فبراير الجاري إلا أن الإتجاه الأقرب هو اعفاء اللاعب من مواجهة السوبر حتى وان دخل قائمة المباراة على أن يتم تجهيزه لمواجهة صن داونز والتي تأتي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا والمقرر اقامتها يوم 28 فبراير الجاري.

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ويتواصل غياب رمضان صبحى عن مباريات الأهلى، حيث سيغيب عن مباراتى فريقه المُقبلتين فى بطولة الدورى أمام طلائع الجيش اليوم، الاثنين، بالجولة السابعة عشرة، ويوم 14 فبراير أمام المصرى فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة لعدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخراً.

وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال أحد تدريبات الفريق الماضية وتحديداً يوم 17 ديسمبر الماضى، حيث أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجا تأهيليا وعلاجيا طوال الفترة الماضية وشارك فى تدريبات الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بدورى أبطال أفريقيا لكن الجهاز فضّل إراحته وعدم اصطحابه فى رحلة السودان، ثم انتظم اللاعب فى المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، قبل أن يشعر بأن إحساسه بقدمه والملعب ليس بنسبة 100%" ليقرر الجهاز الطبى منحه راحة عدة أيام إضافية لتفادى أى مضاعفات.

ومن المقرر أن يواصل رمضان صبحى البرنامج التأهيلى خلال الفترة الماضية على أن يعود للتدريبات الجماعية يوم 13 فبراير الجارى، ويرفض الجهاز الطبى للأهلى التسرّع فى عودة رمضان صبحى للتدريبات الجماعية والمباريات لأن إصابات الخلفية قد تتفاقم وتتجدد إذا لم يؤدى اللاعب البرنامج التأهيلى بشكل سليم 100%، لذا فضّل الجهازان الفنى والطبى تجهيز اللاعب بشكل جيد للارتباطات المهمة المقبلة، خاصة مباراتى السوبر أمام الزمالك ومن بعدها مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 28 أو 29 فبراير و6 أو 7 مارس المقبل فى ذهاب وإياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.