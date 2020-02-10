شكرا لقرائتكم الأهلي ضد طلائع الجيش .. الأحمر مع البنا في 26 مباراة = 19 فوز + خسارتان و 5 تعادلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى النادى الأهلى إلى الخروج من مباراة طلائع الجيش والتي تجمع الفريقين اليوم في السابعة و النصف من مساء اليوم بإستاد القاهرة ، بشباك نظيفة ، لتكون المباراة رقم 17 في خروج الأحمر بشباك نظيفة امام الطلائع .

واختارت لجنة الحكام طاقم تحكيمى بقيادة محمود البنا لإدارة مباراة الأهلي ومنافسة طلائع الجيش في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الاثنين، ضمن الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويعاون البنا كل من عماد العقاد ، و احمد عبد الغنى ، و أحمد صالح حكما رابعا .

وتٌعد صافرة البنا "وش السعد" على الأهلى في المباريات التي يديرها ، حيث سبق وأدار 26 مباراة للأحمر ، فاز في 19 وتعادل في 5 بينما خسر في مواجهتان فقط .

Advertisements

أشهر البنا 35 بطاقة صفراء في مباريات الأهلى ، مقابل 3 مرات للبطاقات الحمراء ، وسبق و احتسب 5 ركلات جزاء للفريق .

يختتم اليوم الفوج الأخير من الحكام تدريبات تقنية الفيديو المقامة باستاد القاهرة ، حيث بلغ عدد الحكام المشاركين ٥٤ حكما تم تقسيمهم علي دفعات ويخوض اليوم الفوج الاخير التدريبات العملية قبل ان يتم مخاطبة الفيفا لاختبار الحكام ومنحهم رخصة حكم الفيديو من عدمه

ويعتلى الأهلى صدارة جدول الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة ، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً ، في المقابل يحتل الطلائع الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مواجهات.