شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج الجولة الـ14 للمجموعة الثانية بالقسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت مباريات الجولة الـ14 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى عن عودة جمهورية شبين للإنتصارات بالفوز على القناة بهدفين مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 17 نقطة ، بينما تجمد رصيد القناة عند 19 نقطة ، كما حقق الداخلية فوزا كبيرا على الزرقا بخمسة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثانى للمجموعة بينما تجمد رصيد أبناء الزرقا عند 8 نقاط في المركز الأخير للمجموعة .

وشهدت باقى نتائج المجموعة عن فوز النصر على منتخب السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ويرتقى للمركز السادس بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 20 نقطة في المركز الرابع ، في الوقت الذى تعادل فيه النجوم وكوكاكولا بهدف لمثله ليرفع النجوم رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث ، بينما رفع كوكاكولا رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع ، بينما تعادل الترسانة خارج ملعبه مع المريخ البورسعيدى سلبيا ليرتفع رصيد الشواكيش إلى 14 نقطة ومازال في المركز العاشر بينما رفع أبناء بورسعيد رصيدهم إلى 11 نقطة في المركز قبل الأخير للمجموعة .

وتختتم مباريات الجولة غدا بلقاء سيراميكا كليوباترا وبتروجت بإستاد السويس في لقاء يبحث فيه الفريقان عن نقاط المباراة الثلاث .

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وشهدت مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى مفاجأت عديدة في نتائج أهل القمة حيث انفرد البنك الأهلى مجددا بالصدارة بعد فوزه على الفيوم بهدف مقابل للاشئ أحرزه هدافه عمرو عزت من ضربة جزاء رافعا رصيده إلى 31 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند 14 نقطة ، في الوقت الذى فشل فيه الألومنيوم في الحفاظ على تقدمه بهدفين مقابل للاشئ على تليفونات بنى سويف وتعادل بهدفين لمثليهما ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق القمة ويرفع رصيده إلى 29 نقطة ، بينما رفع أبناء بنى سويف رصيدهم إلى 21 نقطة .

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن تعادل بنى سويف خارج ملعبه مع المنيا بهدفين لمثليهما ليرفع بنى سويف رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث للمجموعة ، بينما ارتفع رصيد المنيا إلى 16 نقطة ، في الوقت الذى اكتفى فيه سوهاج بقيادة أحمد كشرى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام بترول أسيوط ليتعقد موقفه في جدول الترتيب .

في الوقت الذى حقق فيه ديروط فوزا معنويا على طهطا بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 8 نقاط في المركز قبل الأخير للمجموعة ، بينما تجمد رصيد طهطا عند 4 نقاط في المركز الأخير ، كما فاز شبان قنا على الإعلاميين بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد الإعلاميين عند 18 نقطة .