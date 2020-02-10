شكرا لقرائتكم مسابقات اتحاد الكرة تؤجل موعد مباراة بتروجت والنصر 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة بتروجت والنصر ضمن الاسبوع السادس عشر لمسابقة دورى القسم الثانى، لتقام يوم الثلاثاء 18 فبراير بدلا من الاثنين 17 فبراير.

وجاء قرار التأجيل بسبب انشغال ملعب بتروسبورت بمباريات دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قررت تأخير انطلاق مباراة الأهلى والمصرى المؤجلة من الاسبوع السادس لمسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة 14 فبراير الجارى باستاد حرس الحدود لتقام فى الساعة الثامنة والربع مساء بدلا من الساعة السابعة والنصف .

جاء قرار تاخير الموعد لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.

وكشف حسام الزناتى مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن مباريات الدور الثانى للدورى ستنطلق يوم 9 مارس المقبل، وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد وملاعب دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عدا مباراة كل من الأهلى والزمالك لارتباطاتهما فى الدورى وأفريقيا، وتنطلق السبت 15 فبراير 2020 بمباراتى أبو قير للأسمدة وحرس الحدود باستاد الإسكندرية - ٢:٠٠م، و الاتحاد / أسوان باستاد المقاولون العرب - ٥:٠٠م.

وأشار حسام الزناتى، مدير مسابقات الاتحاد فى تصريحات للموقع الرسمي، إلى أن مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر نهائية، ما لم يكن للجهات الأمنية معطيات تستلزم إجراء أى تغيير، حيث لم ترد الموافقات الأمنية حتى الآن، وهو الأمر الذى ينطبق أيضا على جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز الذى انتهت إدارة المسابقات من إعداده وتنتظر إعلانه فى ضوء عزم الاتحاد إطلاق الدور الثانى يوم 9 مارس المقبل.

وجاءت باقي مباريات دور الـ16 كأس مصر كالتالي :

الاحد ١٦ فبراير ٢٠٢٠

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- وادي دجلة / نادي مصر ستاد السلام - ٢:٠٠م

الاثنين ١٧ فبراير ٢٠٢٠

- طلائع الجيش / مصر المقاصة ستاد بتروسبورت - ٥:٠٠م

الاربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٠

- المقاولون العرب / المصري ستاد السويس الجديد - ٥:٠٠م

الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٠

- الاسماعيلي / بيراميدز ستاد الاسكندرية - ٥:٠٠م