شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولي لكرة السلة يشيد بـ كليوباترا .. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى " فيبا " فيديو لتحركات اللاعبة ، مع المفاضلة بينها وبين ليزا بركانى لاعبة السلة الفرنسية .

ويرافق الفيديو تعليق صوتى ومكتوب عن اللاعبتان ، من بينها من الأفضل ثريا أم ليزا ، في بطولات 3x3 ، فثريا كسرت القاعدة بالفوز في بطولة أفريقيا 2019 ، ثريا محمد النجمة التي تبلغ 24 عاما لديها تحركات أكثر من محمد صلاح.

حيث كٌتبت جملة في الفيديو "the 24 years old Egyptian star got more moves than Mohamed salah"

Advertisements

كان الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" اختار ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى من بين أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى 2019 فى منافسات 3/3 خلال العام، نظرا للمستوى الذى ظهرت به مع الفراعنة فى البطولة الأفريقية، و التى حصدت خلالها أفضل لاعبة، و التى أقيمت بأوغندا، و توجت مصر بلقبها .

ونشر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة السلة قائمة تضم أفضل 10 لاعبات خلال العام، ومن بينهن لاعبة الأهلى، مع نشر معلومات عنها، ومن حيث السن، و البطولة الفائزة بها، وكذلك وصف الحركات التى قامت بها خلال مباراة نهائى كأس أفريقيا 3/3، مع وصفها بجملة "يجب أن تشاهدها دائما فى كل مرة تنطلق فيها الى الملعب.

كان الاتحاد الدولى قد أشاد باللاعبة بعد نجاحها فى تسجيل الكثير من النقاط حتى تم وصفها كليوباترا الجديدة .