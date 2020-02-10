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طقطق وأوموتو يقودان هجوم المصري أمام دجلة فى الدوري

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جدة - عمرو شويل  

وضمت التشكيلة كل من :-

 

حراسة المرمى : احمد مسعود

 

خط الدفاع : كريم العراقى – إسلام أبو سليمه – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى

 

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خط الوسط : فريد شوقى – حسن على – عمر كمال – أحمد ياسر

 

خط الهجوم : مفتاح طقطق – أوستن أوموتو

 

ويحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

 

وطالب اليوناني جونيس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات وإستغلال تراجع نتائج الفريق البورسعيدى هذا الموسم لخطف انتصار هام يعزز موقفهم في الهروب من دوامة الهبوط ،في المقابل يسعى إيهاب جلال المدير الفني للمصرى البورسعيدى لتحقيق انتصار يساهم في تخفيف الضغوط حول الفريق بعد تجديد الثقة فيه من مجلس الإدارة عقب التعادل مع طنطا ووضع خطة لانتشال الفريق من عثراته بداية من مواجهة اليوم

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