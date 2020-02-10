شكرا لقرائتكم مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة فنية مع لاعبى الأبيض.. وتدريبات قوية للبدلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية الذى أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وطالب كارتيرون اللاعبين بغلق ملف مباراة الإسماعيلي أمس والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف بشكل نهائي، والتركيز على مواجهة الترجي التونسي ببطولة السوبر الإفريقي.

وخضع لاعبو الفريق الأساسيين الذين خاضوا مواجهة الإسماعيلي أمس لبعض تدريبات الاستشفاء الخفيفة وذلك بعد خوض المباراة .

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وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على خوض اللاعبين لبعض التدريبات الخفيفة، وذلك منعا لتعرضهم للإرهاق قبل مواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على بطولة كأس السوبر الإفريقي.

في الوقت الذى خاض فيه لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مباراة أمس أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري، مجموعة من التدريبات البدنية والفنية القوية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على قيادة التدريبات بنفسه، حيث نفذ بعض التدريبات البدنية، ثم بدأ فقرة بدنية أخرى بالكرة وبدون الكرة.ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، على بطولة كأس السوبر الإفريقي، والذي سيقام بالدوحة.