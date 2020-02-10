شكرا لقرائتكم اللجنة المنظمة للسوبر الأفريقي تقرب الزمالك من التتويج على حساب الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقدت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك المصري ونظيره الترجي التونسي، التي ستقام الجمعة المقبل 14 فبراير، في قطر، عن تفاصيل المواجهة الحاسمة بين الكبيريين.



اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر الأفريقي

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ، حضره كل من خالد النعمة، مدير الاتصال، وعلي حمود النعيمي، مدير المسابقات، وعلي المحمود، مدير المنشآت، والرائد علي عبدالله الغانم، القائد الأمني للمنشأة باللجنة المحلية المنظمة، أكدت على قرب نفاذ تذاكر المباراة بإجمالي 19 ألفا تذكرة .

وقربت اللجنة المنظمة نادى الزمالك من التتويج باللقب حال حفاظ القلعة البيضاء على عرين محمد أبو جبل حارس مرمى الأبيض نظيفا من الأهداف ، حيث أكد النعيمي أنه في حالة انتهاء وقت المواجهة الأصلي، بالتعادل إيجايبا كان أو سلبيا، سيكون الاحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة وفقًا للوائح "كاف" دون لعب أشواط إضافية.

وأكد الرائد عبد الله الغانم، قائد المنشآت في اللجنة المحلية المنظمة لمباراة كأس السوبر الأفريقي المقرر إقامتها بين فريقى الزمالك ونظيره الترجى التونسى، مساء الجمعة المقبل، على ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، اكتمال كافة الترتيبات الأمنية الخاصة بالمواجهة النارية وجاهزية جميع الجهات الأمنية لتسهيل الإجراءات الخاصة بالجمهور.

قال الغانم في المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بحسب الصفحة الرسمية للجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث (قطر 2022) على "تويتر"، أن أبواب الاستاد ستفتح أمام الجماهير عند الساعة الرابعة عصرا، الثالثة بتوقيت القاهرة، مطالبا جماهير الفريقين بالحضور المبكر لضمان الوصول إلى المقاعد المخصصة بكل سهولة ويسر.

أضاف الغانم "ستنشر جميع الإرشادت الأمنية والخرائط التي توضح مواقف السيارات لجميع الفئات على منصات وزارة الداخلية واللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث على مواقع التواصل الاجتماعي".

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وطالب قائد المنشآت في اللجنة المحلية المنظمة لمباراة كأس السوبر الأفريقي، الجماهير باتباع إرشادات رجال أمن الملاعب والتحلي بالأخلاق الرياضية في التشجيع والتي تعكس الوجه الحضاري لمشجعي الفريقين.

وتسهل تلك الطريقة مهمة الزمالك في التتويج بالسوبر الافريقي ، لاسيما أن أغلب بطولات الأبيض حسمها بركلات الترجيح واغلبها القارية ، وبخاصة الأخيرة أمام نهضة بركان المغربي بالتتويج بعد معاناة ضربات الجزاء .

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مهمة ادارة اللقاء إلى الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز، حكما لمباراة السوبر الأفريقي، التي تجمع الزمالك مع الترجى التونسي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في قطر.

ويعاون الحكم الجنوب أفريقى مواطنه زاكيلي سويلا حكما مساعدا أول، وسوري فاتسواني حكما مساعدا ثان من ليسوتو، والسنغالي ماجات نداي حكما رابعا.

ويتكون طاقم تقنية الفيديو "فار"، من الزامبي جاني سيكازوي، والجزائري مصطفى غربال والأنجولي جيرسون دوس سانتوس