شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بمواجهة طنطا ضد إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى أحداث الشوط الأول من أحداث مباراة طنطا وإنبى بالتعادل السلبى، والتي تجمع الفريقين في إطار الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى ، والتي تقام باستاد طنطا الرياضى .

وحاول إنبى الوصول إلى مرمى طنطا أكثر من مرة، إلا أنه اخفق في تسديد اى من الكرات على مرمى أبناء السيد البدوى، ولم تشهد المباراة أي خطورة على مرمى الفريقين.

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ويحتل طنطا المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل انبى المركز السادس برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 5 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

ويغيب عن اللقاء العديد من العناصر الهامة إسلام فؤاد وتاديو لوانجا بسبب حصولهم على الإنذار الثالث بينما غاب للإصابة محمد العشرى ومحمود كابونجا وأيضا خرج المتالق محمد ماجد " أونش " لظروف مرض والدته .

بينما يفتقد فريق إنبى لجهود رامى صبرى، قائد الفريق للإصابة، في المواجهة المقبلة أمام طنطا، التي ستقام في الثانية والنصف عصر، الإثنين المقبل، على ستاد طنطا، التي تأتى ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.