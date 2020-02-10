شكرا لقرائتكم البدري يرفض التعجل في إعلان قائمة المنتخب لمباراتي توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقرر حسام البدري تأجيل حسم أسماء قائمة المنتخب واختيارها بشكل دقيق مشيرًا إلى أنه لم يحسمها حتى الوقت الجاري، مفضلاً عدم التسرع في الإعلان عن القائمة تحسبًا لإصابة أي لاعب أو حدوث أي مستجدات.

البدري أكد أنه سيضم أى لاعب يفيد المنتخب فى الفترة المقبلة، مؤكداً أنه لا يوجد تحفظ على اسم وردة، وأن الشرط الوحيد لانضمامه هو تقديمه مستوى "خارق" بالإضافة لعدم تواجد اللاعبين الذين يسبقوه في القائمة في نفس مركزه لأى سبب.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلاً من الجابون وليبيا وأنجولا.

وتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

كما يتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال ، و تم توزيع المستويات على المنتخبات المشاركة فى التصفيات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر فى ديسمبر من العام الماضى، والذى شهد تواجد مصر فى المستوى الأول.

وتعتبر مواجهة مصر وليبيا أحد الدربيات العربية فى الكرة الأفريقية، حيث التقى المنتخبان 18 مرة من قبل، نستعرضها فى التقرير التالى..

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1- فوز مصر فى 12 مباراة

تواجه منتخبا مصر وليبيا فى 18 مباراة، حقق فيها الفراعنة الفوز 12 مرة، حيث كانت المواجهة الأولى فى 6 أغسطس 1953 بدورة الألعاب العربية، والتى استضافتها الإسكندرية وفاز منتخب مصر بأكبر نتيجة بـ 10 – 2 أحرزهما وقتها الديبة" هاتريك، وشريف الفار وسيد الضظوى هدفين، أحمد مكاوى، حودة، وآخر مواجهة فى يونيو 2016 في المباراة الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.

2- فوز ليبيا 3 مرات

فى المقابل فاز المنتخب الليبى فى ثلاث مباريات كان آخرها تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2004 بالفوز 2/1.

3-مواجهات بالتعادل

كما شهدت مواجهات الفراعنة مع المنتخب الليبى التعادل فى ثلاث لقاءات، كان آخر لقاء فى 21 نوفمبر 2007 بالدورة العربية بالقاهرة.