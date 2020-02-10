شكرا لقرائتكم النصر يواجه السد في افتتاح مشواره الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدأ النصر السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا حينما يستضيف نظيره السد القطري على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة للمسابقة، يوم الثلاثاء.

ووقع النصر في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه السد القطري والعين الإماراتي وسابهان الإيراني.

ويبحث النصر عن رد اعتباره أمام السد القطري الذي أقصاه من الدور ربع النهائي في النسخة الماضية حينما خسر ذهاباً في الرياض 2-1، وفاز الدوحة 3-1.

ويتطلع النصر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق فوزٍ يرضي به جماهيره الغاضبة من مستوى الفريق في مبارياته الأخيرة.

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وعانى النصر كثيراً في آخر مرحلتين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعدما فقد الصدارة لصالح غريمه التقليدي الهلال بعد تعادله أمام ضمك والفتح.

واستقر البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر على نفس الأسماء الأجنبية التي خاضت النسخة الماضية بتواجد الرباعي الحارس الأسترالي براند جونز والبرازيلي جوليانو دي باولا والمغربيين عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط.

ووقع البرتغالي روي فيتوريا في مأزق الإصابات بعد تأكد غياب مدافعيه عبدالله مادو وعمر هوساوي ليقرر الاعتماد على الثنائي الشاب نايف الماس وعبدالاله العمري.

وفي المقابل يدخل السد المباراة بحثاً على الأقل عن الخروج بنتيجةٍ إيجابية كون المباراة خارج أرضه وأمام فريق يضم لاعبين مميزين.

ويعيش السد أوضاعاً فنية مميزة بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز بعدما حقق الفريق الفوز في آخر 4 مباريات له في الدوري القطري.