شكرا لقرائتكم إنتر ينتفض في الشوط الثاني ويقلب الطاولة على ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب فريق إنتر ميلان تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه ميلان إلى فوز 4 - 2 خلال مباراة ديربي مدينة ميلان (ديربي الغضب) التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدمـ ليتقاسم صدارة الترتيب مع يوفنتوس.

وشهدت أيضا هذه الجولة، فوز لاتسيو على بارما 1 - صفر، وخسارة نابولي أمام ليتشي 2 - 3، وتعادل بريشيا مع أودينيزي 1 - 1، وفوز جنوه على كالياري 1 - صفر، وساسولو على سبال 2 - 1.

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وتقدم ميلان بهدفين نظيفين سجلهما أنتي ريبيتش في الدقيقة 40 ثم سجل زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قلب إنتر ميلان الأمور وسجل أربعة أهداف عن طريق مارسيلو بروزوفيتش وماتياس فيتشينو وستيفان دي فري وروميلو لوكاكو في الدقائق 51 و54 و70 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 54 نقطة ليتقاسم الصدارة مع فريق يوفنتوس، فيما توقف رصيد ميلان عند 32 نقطة في المركز الثامن.