تعديل موعد مباراة الأهلى والمصرى لتعارضها مع السوبر

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأخير انطلاق مباراة الأهلي والمصري، المؤجلة من الجولة 6 من الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها الجمعة المقبل، على ستاد حرس الحدود، لتقام في الثامنة والربع مساء، بدلا من الساعة السابعة والنصف.

وجاء قرار تأخير الموعد لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الأفريقي، بين الترجى التونسي والزمالك، في نفس اليوم، وذلك حرصا على إتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.

وعدّلت المسابقات موعد المباراة لتقام الساعة الثامنة والربع مساء بدلا من الساعة السابعة والنصف. حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

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وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل، على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية.

وجاء قرار تأخير الموعد لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين. حسبما ذكر موقع"مصراوي".

ويلتقي الزمالك بطل الكونفدرالية أمام الترجي بطل دوري الأبطال، في مباراة السوبر المقررة في العاصمة القطرية الدوحة السادسة مساءً.

يذكر أن الأهلي والزمالك سيتواجهان سويا في لقاء السوبر المصري بالإمارات، 20 فبراير الجاري.