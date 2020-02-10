أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي عن إصابة الظهير الظهير الأيسر للفريق تيبوجو لانجرمان، حيث أنه قد يخضع لعملية جراحية بعد إصابته في عضلات الفخذ، وهو الأمر الذي قد يبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن 15 يوماً.
وقال المدير الفني لفريق صن داونز، بيتسو موسيماني، في تصريحات نقلتها صحيفة kickoff الجنوب إفريقية، إن لانجرمان "مصاب، وسيتطلب غيابه 14 يومًا على الأقل.
وأضاف أنه من الممكن أن يخضع لانجرمان لعملية جراحية، مشيراً إلى أن الجهاز الطبي للفريق يرى أن اللاعب قد يستطيع التعامل مع الإصابة في حالة حصوله على الوقت الكافي للتعافي.
وكان لانجرمان قد غاب عن مباراتي الوداد المغربي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال، ومباراة سوبر سبورت بكأس جنوب أفريقيا.
وشارك لانجرمان بقميص صن داونز في 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بجانب 14 مباراة ببطولة الدوري المحلي.
وكان نجم الفريق ثابيلو مورينا قد تعرض لإصابة قوية، حيث أصيب بكسر وتمزق في أربطة الكاحل خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام سوبر سبورت في دور الـ16 بكأس جنوب أفريقيا والتي انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.
وخضع اللاعب لعملية جراحية اليوم الاثنين، وسيغيب عن صفوف الفريق بضعة أشهر.
ومن المقرر أن يلتقي صن داونز مع الأهلب في الـ 29 من فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب أوائل مارس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر المصائب لا تأتي فرادى.. صن داونز يعلن عن إصابة نجمه الثاني قبل مواجهة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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