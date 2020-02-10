دي بياجو مدربا لسبال بدلا من سيمبليتشي

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أعلن نادي سبال الإيطالي لكرة القدم الاثنين تعيين لويجي دي بياجو، المدرب السابق لمنتخب إيطاليا تحت 21 عاما، على رأس الجهاز الفني للفريق حتى نهاية الموسم، بدلا من المقال ليوناردو سيمبليتشي.

وأشار النادي الى ان المدافع السابق دي بياجيو (48 عاما)، وقع عقدا يمتد حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل، وسيتولى الإشراف على الفريق في أول مباراة رسمية له ضد مضيفه ليتشي في المرحلة الرابعة والعشرين السبت.

وأفاد سبال في وقت سابق اليوم ان سيمبليتشي (52 عاما)، أقيل من منصبه بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها منذ مطلع الموسم على رأس الإدارة الفنية للفريق الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري.

وخسر سبال الأحد على أرضه أمام ضيفه ساسوولو 1-2 ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري المحلي، ليرفع عدد خساراته إلى 16 في 23 مباراة، وأربع في آخر خمس مباريات.

وتسلم سيمبليتشي مهامه على رأس الجهاز الفني لسبال في كانون الأول/ديسمبر 2014، ونجح بقيادته للصعود من الدرجة الثالثة حتى الأولى في موسم 2017-2018، وذلك للمرة الأولى منذ 49 عاما.

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وسبق لدي بياجو أن قاد المنتخب الإيطالي الأول لفترة انتقالية امتدت نحو ثلاثة أشهر بعد فشل المدرب الأسبق جامبييرو فنتورا من تأهيل "الأتزوري" إلى مونديال 2018، قبل تعيين المدرب الحالي روبرتو مانشيني في أيار/مايو من العام ذاته.

وخاض المنتخب مباراتين وديتين تحت إدارة دي بياجو، فخسر أمام الأرجنتين صفر-2 وتعادل مع إنكلترا 1-1.

كما أشرف دي بياجيو لستة أعوام على منتخب تحت 21 عاما، وقاده لبلوغ الدور نصف النهائي لكأس أوروبا 2017 حين خسر أمام إسبانيا 1-3، ليستقيل بعدها من منصبه في 25 حزيران/يونيو الماضي بعد خروجه من كأس أوروبا 2019 على أرضه من دور المجموعات.

ويحتل سبال المركز العشرين الأخير في الدوري برصيد 15 نقطة، وهو أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر، وهو أفضل ترتيب له.

واللافت أن الانتصارات الأربعة التي حققها سبال جاءت على فرق تفوقه في المستوى، حيث فاز على مضيفيه أتالانتا وتورينو بنتيجة واحدة 2-1، وعلى ضيفيه لاتسيو الثالث بهدفين لهدف أيضا، وبارما 1-صفر.