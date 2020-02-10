شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو وطقطق يقودان هجوم المصرى البورسعيدى أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء وادى دجلة في الخامسة من مساء اليوم باستاد السويس ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر للدورى.

وضمت التشكيلة كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقى – إسلام أبو سليمة – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى

Advertisements

خط الوسط: فريد شوقى – حسن على – عمر كمال – أحمد ياسر

خط الهجوم: مفتاح طقطق – اوستن أموتو

ويحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

وطالب اليوناني جونيس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات واستغلال تراجع نتائج الفريق البورسعيدى هذا الموسم لخطف انتصار مهم يعزز موقفهم في الهروب من دوامة الهبوط، في المقابل يسعى إيهاب جلال المدير الفني للمصرى البورسعيدى لتحقيق انتصار يساهم في تخفيف الضغوط حول الفريق بعد تجديد الثقة فيه من مجلس الإدارة عقب التعادل مع طنطا ووضع خطة لانتشال الفريق من عثراته بداية من مواجهة اليوم.