شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتعادل مع إنبى 0/0 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة طنطا وانبى التي جمعت الفريقين اليوم بالجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى، والتي أقيمت باستاد طنطا الرياضي، حيث فشل كل من الفريقين لتجيل في مرمى الفريق الآخر.

ولم تشهد المباراة خطورة على مرمى طنطا أو إنبى، حيث لم يتم اختبار حارسى الفريقين، سوى في الكرة الركنية التي سددها أحمد على لاعب غنبى، والوصول الى مرمى طنطا، إلا ان تألق على فرج حارس أبناء السيد البدوى حال دون تقدم إنبى على الفريق المستضيف.

وأبدى حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبي عن غضبه من مستوى لاعبى الفريق، فى ظل عدم تنفيذ التعليمات في الملعب، وثار في إحدى الكرات، حيث قام اللاعبون بتسديد الكرة بعرض الملعب، في الوقت الذى يستدعى أن يتم تسديدها بطول المستطيل الأخضر.

وغاب عن اللقاء العديد من العناصر المهمة إسلام فؤاد وتاديو لوانجا بسبب حصولهما على الإنذار الثالث بينما غاب للإصابة محمد العشرى ومحمود كابونجا وأيضًا خرج المتالق محمد ماجد "أونش" لظروف مرض والدته.

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بينما افتقد فريق إنبى لجهود رامى صبرى، قائد الفريق للإصابة، في المواجهة المقبلة أمام طنطا، التي ستقام في الثانية والنصف ظهرًا، الاثنين المقبل، على استاد طنطا، التي تأتى ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وبنهاية المباراة وصل رصيد طنطا في جدول الدورى الى 15 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 23، فيما ارتفع رصيد انبى إلى 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 6 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا ومازالت لديه مباراة مؤجلة.