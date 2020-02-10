شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. جوميز حكما لمباراة الزمالك والترجى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقى "كاف" عن الطاقم التحكيمى لمباراة الزمالك والترجى التونسي بكأس السوبر الأفريقى المقرر لها 14 فبراير الجارى. ويتكون الطاقم التحكيمى من الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحة، إضافة إلى مواطنه زاكيلى سويلا حكما مساعدا أول، وسورى فاتسوانى حكما مساعدا ثان من ليسوتو، بينما اختير السنغالى ماجات نداى حكما رابعا

ويتولى حميدو هيمة من النيجر مهمة مراقب المباراة، والمنسق العام كابيلو بوسيلونق من جنوب أفريقيا.

طاقم تقنية الفيديو “الفار” سيكون من الزامبى جانى سيكازوي، والجزائرى مصطفى غربال والأنجولى جيرسون دوس سانتوس.

كانت تقارير صحفية تونسية كشفت عن تعيين الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز، حكما لمباراة السوبر الأفريقي، التى تجمع الزمالك مع الترجى التونسي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى قطر.

ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن الكاف اختار الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز، لقيادة موقعة الزمالك والترجى التونسي، على لقب السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبل.

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ويعاون الحكم الجنوب أفريقى مواطنه زاكيلى سويلا حكما مساعدا أول، وسورى فاتسوانى حكما مساعدا ثان من ليسوتو، والسنغالى ماجات نداى حكما رابعا.

ويتكون طاقم تقنية الفيديو "فار"، من الزامبى جانى سيكازوي، والجزائرى مصطفى غربال والأنجولى جيرسون دوس سانتوس، وسيكون حميدو هيمة من النيجر مراقبا للمباراة.

جدير بالذكر أن جوميز، أدار لقاء الاهلى مع النجم الساحلى التونسي، فى الجولة الخامسة، من مجموعات دورى أبطال أفريقيا، الذى لعب على ملعب "السلام"، وانتهى بفوز المارد الأحمر، بهدف المهاجم النيجيرى جونيور أجاى.

وكان الزمالك قد توج بلقب الكونفدرالية على حساب فريق نهضة بركان المغربى، بينما حصد الترجى لقب دورى أبطال افريقيا، على حساب الوداد المغربى.