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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 10 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها 700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar فى منتصف الموسم، ترضية عبد الله جمعة وعبد الغنى فى الزمالك بـ 4 ملايين جنيه سنويًا.

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvarفي منتصف الموسم

تسدد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، مبلغ 700 ألف يورو للشركة الإسبانية المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري بداية من الدور الثاني المقرر انطلاقه يوم 9 مارس المقبل.

ترضية عبد الله جمعة وعبد الغنى فى الزمالك بـ 4 ملايين جنيه سنويًا

استقرت إدارة نادى الزمالك، على تعديل عقود الثنائى عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للأبيض، ومحمد عبدالغنى، مدافع الفريق، خلال الفترة المُقبلة، من أجل دعم الاستقرار داخل الفريق، خاصة فى ظل الارتباطات المختلفة التى يسعى الفريق الأبيض لحسمها خلال الفترة الجارية سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى، وهو ما يتطلب من جميع اللاعبين التركيز فقط فى الملعب دون الانشغال بأى أمور أخرى، مثل المطالبة بتعديل أو تمديد عقودهم.

الأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من المشاركة فى السوبر أمام الزمالك

ينتظم رمضان صبحي، لاعب الأهلى فى التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع الجارى، وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن اللاعب سينتظم فى التدريبات الجماعية تدريجياً، مشيراً إلى أن حالة اللاعب الفنية والبدنية بعد الانتظام فى التدريبات الجماعية هى التى ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة السوبر يوم 20 فبراير الجارى.

"هوجة رحيل" للاعبي بيراميدز في نهاية الموسم بسبب عدم الاستقرار

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يستعد أكثر من لاعب للرحيل عن صفوف الفريق الكروى الأول لنادى بيراميدز، مع نهاية الموسم الجارى، بسبب عدم استقرار الأوضاع من الناحية المادية وتلقيهم عروض مغرية من أندية أخرى بالدورى المصرى، خاصة وأن من بينهم خرج من حسابات الخواجة الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير المدير الفني، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين الراغبين في الرحيل عن بيراميدز في نهاية الموسم، أحمد الشناوى حارس المرمى، رجب بكار، عمر جابر، طارق طه، عبد الله بكرى، أحمد توفيق، وأحمد على المعار إلى نادى إنبى لنهاية الموسم.

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتتويج بالسوبر الأفريقى على حساب الترجى

رصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مكافآت خاصة للاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الترجى التونسى، التى ستقام الجمعة المقبل، على ملعب نادى الغرافة القطرى فى بطولة السوبر الأفريقى.

محمد صفوت يتقدم 27 مركزاً فى التصنيف العالمى للتنس

واصل محمد صفوت لاعب وادى دجلة تحطيم الأرقام القياسية فى مسيرته الاحترافية بالتنس، وتقدم اللاعب 27 مركزاً فى التصنيف العالمى للعبة الصادر اليوم عن الاتحاد الدولى ليصل إلى المركز رقم 130 على العالم، محققاً أفضل تصنيف يصل إليه صاحب الـ29 عاماً عبر مسيرته الاحترافية.

تعرف على مكافأت اتحاد الكرة للأندية الصاعدة من القسم الثاني و الثالث

حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مكافآت الصعود للثلاثة الأوائل فى القسمين الثانى والثالث ، حيث قرر الجبلاية صرف المكافآت لتحفيز الأندية خاصة أنها تطلب الدعم من حين لآخر.