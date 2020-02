شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل من محمد صلاح فى التحركات.. الاتحاد الدولى للسلة يشيد بثريا محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" بثريا محمد لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى ومنتخب السيدات، وتحركاتها و أدئها فى المباريات التى تشارك فيها سواء مع النادى أو المنتخب.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى "فيبا" فيديو لتحركات اللاعبة مع المفاضلة بينها وبين ليزا بركانى لاعبة السلة الفرنسية، وأرفقت الفيديو بتعليق صوتى ومكتوب عن اللاعبتين، من بينها من الأفضل ثريا أم ليزا، فى بطولات 3x3، فثريا كسرت القاعدة بالفوز ببطولة أفريقيا 2019، وثريا محمد النجمة التى تبلغ 24 عاما لديها تحركات أكثر من محمد صلاح، حيث كٌتبت جملة في الفيديو " the 24 years old Egyptian star got more moves than Mohamed salah "

كان الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" اختار ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى من بين أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى 2019 فى منافسات 3/3 خلال العام، نظرا للمستوى الذى ظهرت به مع الفراعنة فى البطولة الأفريقية، والتى حصدت خلالها أفضل لاعبة، والتى أقيمت بأوغندا، وتوجت مصر بلقبها .

اشادة الاتحاد الدولى بثريا محمد

ونشر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة السلة قائمة تضم أفضل 10 لاعبات خلال العام، ومن بينهن لاعبة الأهلى، مع نشر معلومات عنها، ومن حيث السن، والبطولة الفائزة بها، وكذلك وصف الحركات التى قامت بها خلال مباراة نهائى كأس أفريقيا 3/3، مع وصفها بجملة "يجب أن تشاهدها دائما فى كل مرة تنطلق فيها الى الملعب.

كان الاتحاد الدولى قد أشاد باللاعبة بعد نجاحها فى تسجيل الكثير من النقاط حتى تم وصفها كليوباترا الجديدة.