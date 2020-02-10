شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. جلسة فنية لكارتيرون.. مران استشفائى للأساسيين وتدريبات قوية للبدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية الذى أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وطالب كارتيرون اللاعبين بغلق ملف مباراة الإسماعيلى أمس، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف بشكل نهائى، والتركيز على مواجهة الترجى التونسى ببطولة السوبر الإفريقي.

وخضع لاعبو الفريق الأساسيون الذين خاضوا مواجهة الإسماعيلى أمس لبعض تدريبات الاستشفاء الخفيفة وذلك بعد خوض المباراة

وحرص الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض اللاعبين لبعض التدريبات الخفيفة، منعا لتعرضهم للإرهاق قبل مواجهة الترجى التونسى الجمعة المقبل على بطولة كأس السوبر الأفريقى.

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فى الوقت الذى خاض فيه لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدون من مباراة أمس أمام الإسماعيلى فى بطولة الدورى، مجموعة من التدريبات البدنية والفنية القوية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادى.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، على قيادة التدريبات بنفسه، حيث نفذ بعض التدريبات البدنية، ثم بدأ فقرة بدنية أخرى بالكرة وبدون الكرة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الترجى التونسى الجمعة المقبل، على بطولة كأس السوبر الأفريقى، والذى سيقام بالدوحة.

وعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة مع لاعبى الأبيض، على هامش تدريب اليوم، لتحفيزهم قبل مباراة الترجى المقبلة فى السوبر الأفريقى، المقرر إقامتها فى السادسة مساء الجمعة المقبل، على ملعب نادى الغرافة القطرى فى بطولة السوبر الأفريقى، وذلك قبل سفر البعثة إلى قطر استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقى، الذى يخوضه الأبيض باعتباره بطلاً لبطولة الكونفدرالية عن النسخة الماضية، فيما يشارك الفريق التونسى بصفته حاملا للقب دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية.