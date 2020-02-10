شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبى بين طنطا وإنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة طنطا وإنبى بالتعادل السلبى، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى، والتى تقام باستاد طنطا الرياضى، حاول إنبى الوصول إلى مرمى طنطا أكثر من مرة، إلا أنه أخفق فى تسديد أى من الكرات على مرمى أبناء السيد البدوى، ولم تشهد المباراة أى خطورة على مرمى الفريقين.

ويحتل طنطا المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 23، فيما يحتل إنبى المركز السادس برصيد 23 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة.

ويغيب عن اللقاء العديد من العناصر الهامة إسلام فؤاد وتاديو لوانجا بسبب حصولهم على الإنذار الثالث بينما غاب للإصابة محمد العشرى ومحمود كابونجا وأيضا خرج المتالق محمد ماجد "أونش" لظروف مرض والدته.

بينما يفتقد فريق إنبى لجهود رامى صبرى، قائد الفريق للإصابة، في المواجهة المقبلة أمام طنطا، التي ستقام في الثانية والنصف عصر، الاثنين المقبل، على استاد طنطا، التي تأتى ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.