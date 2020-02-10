تفاصيل حكاية سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح سعد محمد، ناشئ الزمالك مواليد 2000، الذى يعانى من مرض سرطان الدم ، أحد أبرز القصص الإنسانية التى شغلت الرأى العام مؤخرا، وفى التقرير التالى نستعرض أهم ملامح حكاية سعد مع السرطان من البداية وحتى الآن .
- سعد محمد يلعب فى فريق مواليد 2000 بالزمالك ومركزه جناح أيمن ومهاجم، واكتشف إصابته بسرطان الدم منذ عام.
- بدأ فى تلقى علاج الكيماوى دون إخطار النادى وقتها.
- ظهر سعد فى قناة الزمالك معلنا إصابته بالمرض اللعين ليكسب تعاطفا كبيرا.
- تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجه دعوة لسعد لحضور السوبر المصرى بالإمارات.
- سعد أكد سعادته بالدعوة ويتمنى فوز الزمالك باللقب ويرفع الكأس مع اللاعبين.
- مرتضى منصور أعلن تحمل تكاليف علاج اللاعب .
- أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك أكد أن علاج اللاعب سيكون فى ألمانيا أو فرنسا.
- شيكابالا قام بزيارة سعد محمد فى المستشفى لدعمه.
- وجه سعد رسالة إلى النجم محمد صلاح يطلب خلالها دعمه ولو بـ"تويتة ".
- سعد سمير وأيمن أشرف حرصا على دعم اللاعب من خلال إنستجرام.
- سعد محمد أكد أنه يريد دخول تاريخ الزمالك لاعبا وليس ميتا.
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