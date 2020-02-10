شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية على هامش مران المقاولون استعداداً لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، محاضرة فنية مع اللاعبين، عقب المران الأخير الذى يقام فى الخامسة مساءً، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لمباراة بيراميدز المرتقبة ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان الفريق قد دخل معسكراً مغلقاً لمدة 24 ساعة، واصطحب الجهاز الفنى للمقاولون، بقيادة عماد النحاس، جميع اللاعبين للدخول فى المعسكر، استعداداً للمباراة المرتقبة، حيث اكتملت صفوف الفريق دون غيابات، ويخوض الفريق تدريباته الأخيرة على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر فى الخامسة مساء اليوم.

ومن المقرر أن يتحدث النحاس مع اللاعبين عن خطة إسقاط بيراميدز فى الجولة الأخيرة من الدور الأول لحصد ثلاث نقاط ثمينة من أجل تصحيح المسار والعودة إلى طريق الانتصارات أمام بيراميدز، فى ظل النتائج الأخيرة لنادى الزمالك صاحب المركز الثالث، واستطاع أن يتغلب بالأمس على النادى الإسماعيلى ليقلص الفارق بينه وبين المقاولون إلى نقطة واحدة فقط.

ويدرس عماد النحاس الاستفادة من الغيابات المؤثرة التى يعانى منها بيراميدز خلال المباراة، فى ظل افتقاد الفريق للثنائى أحمد أيمن منصور ورجب بكار بسبب تعرضهما للطرد خلال مباراة الأهلى بعد الاعتراض على قرارات الحكم إبراهيم نور الدين.

Advertisements

وكان عماد النحاس قد منح لاعبى المقاولون راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد السقوط أمام إنبى، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لمواجهة بيراميدز على استاد عثمان أحمد عثمان.

وكان التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون قد سجل هدف الذئاب الوحيد فى شباك إنبى ليحتل صدارة هدافى الفريق برصيد 6 أهداف متفوقًا محمد سالم ومحمد سمير بفارق هدف واحد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 16 جولة، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات، وتعادلوا فى مباراتين وخسروا فى 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.