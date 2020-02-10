شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل شهدتها الأيام الماضية بسبب مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى، والمؤجلة من الأسبوع الرابع، حيث حدد اتحاد الكرة 24 فبرير الجارى موعدا لإقامتها إلا أن أنباء خرجت من الاتحاد تفيد بأن هذا الموعد غير مؤكد بسبب عدم وصول موافقات الأمن.

س: لماذا تم تأجيل مباراة القمة من الأسبوع الرابع؟

ج: كان من المقرر إقامة المباراة فى الأسبوع الرابع وفقا للجدول، ولكن تم تأجيلها لأسباب أمنية، وفقا لبيان رسمى من اتحاد الكرة حينئذ.

س: هل حدد اتحاد الكرة موعدا جديدا بعدها؟

ج: بالفعل حدد اتحاد الكرة يوم 19 فبراير الجارى موعداً جديداً لها وتم إخطار الناديين بذلك.

Advertisements

س: وماذا حدث بعد ذلك؟

ج: قرر اتحاد الكرة تأجيل القمة إلى يوم 24 فبراير الجارى بسبب إقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك بالإمارات يوم 20 من نفس الشهر.

س: وما موقف الناديين من الموعد الجديد؟

ج: طلب نادى الزمالك من اتحاد الكرة تأجيل المباراة بداعى أنه سيخوض أكثر من مباراة قوية فى شهر فبراير الجارى، مثل الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى يوم 14 فبراير ثم الأهلى فى السوبر المحلى، ولكن الأهلى يرفض تأجيل المباراة.

س: وما رد اتحاد الكرة؟

ج: أعلن اتحاد الكرة أنه تسلم موافقة رسمية من الجهات الأمنية على إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى، يوم 24 فبراير الجارى باستاد القاهرة، وشهدت الساعات الماضية جدلا حول إقامة المباراة بداعى عدم وصول الموافقات الأمنية، إلا أن الأمن حسم الجدل وسلم اتحاد الكرة الموافقة الرسمية خلال الساعات الماضية.

وخاطب اتحاد الكرة رسمياً ناديى الأهلى والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع المسابقة الدورى الممتاز وذلك يوم 24 فبراير الجارى فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.