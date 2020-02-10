شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لدجلة والمصرى فى الدورى الممتاز قبل مواجهة بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفوق فريق وادى دجلة على المصرى البورسعيدى هجومياً قبل مواجهتهما المحدد لها الخامسة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، فى ظل تسجيل لاعبيه 17 هدفاً مقابل 16 للاعبى المصرى.

ويسعى دجلة لتصحيح الأوضاع فى ظل صعوبة موقفه بجدول ترتيب الدورى، فيما يسعى فريق المصرى لإيقاف سلسلة نزيف النقاط بعدما تعادل مؤخرا مع طنطا بنتيجة 2 / 2 في أخر ظهور له بالدورى.

وفى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى مع طنطا بهدفين لكل فريق في إطار نفس الجولة.

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وطالب اليوناني جونيس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات وإستغلال تراجع نتائج الفريق البورسعيدى هذا الموسم لخطف انتصار هام يعزز موقفهم في الهروب من دوامة الهبوط ، ويبدو التشكيل المتوقع لدجلة أمام المصرى مكون من : "محمد عبد المنصف -رجب عمران –خالد رضا – أحمد سعيد – إيزهاكو يعقوبو - محمد عبد العاطي – باسم وليد – بوزاس فاسيليوس - رفيق كابو – بيكاهم".

وفى المقابل يسعى إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، لتحقيق انتصار يساهم في تخفيف الضغوط حول الفريق بعد تجديد الثقة فيه من مجلس الإدارة عقب التعادل مع طنطا ووضع خطة لانتشال الفريق من عثراته بداية من مواجهة اليوم ، ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام وادى دجلة مكون من : " أحمد مسعود و محمود جابر وعمر كمال وسعيدو سمبوري وكريم العراقي وعمرو موسى وفريد شوقي وأحمد عادل ميسي وحسن علي وحسين رجب ومحمود وادي".

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"المصرى ووادى دجلة" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: