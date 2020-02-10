شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يجتمع بلاعبى الزمالك لتحفيزهم قبل لقاء الترجى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد جلسة مع لاعبى الأبيض، على هامش تدريب اليوم، لتحفيزهم قبل مباراة الترجى المقبلة فى السوبر الأفريقى، المقرر إقامتها فى السادسة مساء الجمعة المقبل، على ملعب نادى الغرافة القطرى فى بطولة السوبر الأفريقى، وذلك قبل سفر البعثة إلى قطر استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقى، الذى يخوضه الأبيض باعتباره بطلاً لبطولة الكونفدرالية عن النسخة الماضية، فيما يشارك الفريق التونسى بصفته حاملا للقب دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية.

ومن المقرر أن يحفز مرتضى منصور اللاعبين فى جلسة اليوم ويوجه لهم التهنئة بعد الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، التى أقيمت على استاد الإسماعيلية، كما سيتحدث رئيس القلعة البيضاء عن المباريات المهمة المقبلة التى سيخوضها الفريق فى المرحلة المقبلة أفريقيا ومحليا.

ويستهل الزمالك، اليوم، الاثنين، التحضيرات لمواجهة الترجى التونسى، بعد غلق صفحة الدورى الممتاز، بعدما حقق الفريق فوزًا صعبًا على الإسماعيلى لينجح الأبيض فى مواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى هذا الموسم، حيث حافظ الزمالك على مركزه فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما احتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا، ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، إلا أن الأخير لعب 16 مباراة.

ويرتبط الزمالك بمجموعة من المنافسات المتتالية عقب مواجهة الترجى يستهلها بمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى بالإمارات حيث ستعود البعثة البيضاء من قطر يوم السبت المقبل، من أجل السفر إلى أبو ظبى يوم 17 من شهر فبراير الجارى لمواجهة الأهلى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، والمقرر إقامتها يوم 20 من الشهر ذاته.