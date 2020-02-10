تعديل موعد مباراة الأهلى والمصرى لتعارضها مع السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الأهلي والمصري المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدوري. وعدّلت المسابقات موعد المباراة لتقام الساعة الثامنة والربع مساء بدلا من الساعة السابعة والنصف. Advertisements وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل، على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية. وجاء قرار تأخير الموعد لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين. ويلتقي الزمالك بطل الكونفدرالية أمام الترجي بطل دوري الأبطال، في مباراة السوبر المقررة في العاصمة القطرية الدوحة السادسة مساءً.

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