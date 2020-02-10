تدريبات استشفائية في مران الزمالك خوفا من الإرهاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد هواري

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وطالب كارتيرون اللاعبين بغلق ملف مباراة الإسماعيلي أمس والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف بشكل نهائي، والتركيز على مواجهة الترجي التونسي ببطولة السوبر الإفريقي.

وخضع لاعبو الفريق الأساسيين الذين خاضوا مواجهة الإسماعيلي أمس لبعض التدريبات الاستشفائية الخفيفة وذلك بعد خوض المباراة التي فاز بها الفريق بهدفين مقابل هدف.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على خوض اللاعبين لبعض التدريبات الخفيفة، وذلك منعا لتعرضهم للإرهاق.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبلة على بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وخاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مباراة أمس أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري، مجموعة من التدريبات البدنية والفنية القوية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

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وحرص كارتيرون على قيادة التدريبات بنفسه، حيث نفذ بعض التدريبات البدنية، ثم بدأ فقرة بدنية أخرى بالكرة وبدون الكرة.

وقام كارتيرون، بعقد جلسة خاصة مع الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" ومصطفى محمد على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب النادي.

وخضع الثنائي لفقرة تدريبة خاصة بالتسديد على المرمى بأكثر من وضعية، وذلك استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، بمباراة السوبر الإفريقي.

وتواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي في مران الفريق اليوم وذلك قبل السفر إلى قطر لخوض مواجهة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي.

وحضر تيجانا مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، مران الفريق من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني قبل السفر إلى قطر لخوض مواجهة السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

يذكر ان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، كان قد اعلن في وقت سابق تكليف إسماعيل يوسف برئاسة البعثة المسافرة إلى قطر.