بعد مورينا.. "جراحة أخرى".. الإصابات تضرب صنداونز قبل لقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال بيتسو موسيماني، مدرب صنداونز الجنوب أفريقي، إن تيبوجو لانجرمان، الظهير الأيسر للفريق، قد يخضع لجراحة، بعد إصابته في عضلات الفخذ؛ ما يستدعي غيابه مدة لن تقل عن 14 يومًا.

وقال بيتسو موسيماني مدرب صنداونز خلال تصريحات نقلتها صحيفة kickoff الجنوب أفريقية: "لانجرمان مصاب، سيتطلب غيابه 14 يومًا على الأقل".

وأضاف: "من الممكن أن يخضع اللاعب لعملية جراحية، لكن الفريق الطبي للفريق يرى أن اللاعب قد يستطيع التعامل مع الإصابة في حالة حصوله على الوقت الكافي للتعافي".

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وغاب لانجرمان عن دعم فريقه في مباراتي الوداد المغربي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال، ومباراة سوبر سبورت بكأس جنوب أفريقيا.

لانجرمان شارك بقميص صنداونز في 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بجانب 14 مباراة ببطولة الدوري المحلي.

إصابة لانجرمان ليست الأولى التي تضرب فريق صندوانز، فقد تعرض اللاعب ثابيلو مورينا للإصابة بكسر وتمزق في أربطة الكاحل خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام سوبر سبورت في دور الـ16 (1) بكأس جنوب أفريقيا، والتي انتهت بفوز صنداونز بهدف دون رد؛ ليخضع لعملية جراحية اليوم الاثنين، مما سيتطلب غيابه بضعة أشهر.

ويستعد صنداونز ليحل ضيفًا على الأهلي في التاسع والعشرين من فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب أوائل مارس المقبل.