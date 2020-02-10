نجم صنداونز يُجري جراحة ناجحة ويغيب لعدة أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي صنداونز الجنوب أفريقي، عن إجراء لاعبه ابيلو مورينا لعملية جراحية ناجحة بعد الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

وكان ابيلو مورينا تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه أمام سوبر سبورت في دور الـ16 الأول، من كأس جنوب أفريقيا.

وكان النادي الجنوب أفريقي قال إن اللاعب تعرض لكسر وتمزق في أربطة الكاحل الأيمن وأنه سيخضع لعملية جراحية.

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وقال الموقع الرسمي لصنداونز، اليوم الاثنين، إن مورينا خضع لعملية جراحية ناجحة، وأنه سيغيب لعدة أشهر عن الفريق.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي عقب خضوعه للعملية الجراحية: "أنا أشعر بتحسن كبير، وسعيد لخروجي من المستشفى، أشكر الجميع على رسائل الدعم، ومستعد لبدء عملية الشفاء".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع صندوانز الجنوب أفريقي في منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان في القاهرة يوم 29 فبراير الجاري، على أن يحل الفريق الأحمر ضيفًا على نظيره الجنوب أفريقي في مباراة الإياب أحد أيام 7 /8 مارس.