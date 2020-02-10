تشكيل وادي دجلة أمام المصري في الدوري الممتاز

أعلن اليونانى تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة عن تشيكلة مواجهة المصري البورسعيدي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل وادي دجلة لمواجهة المصري كالأتى : حراسة المرمى : محمد عبد المنصف. الدفاع : رجب عمران – خالد رضا – عبدالله محمود – مروان حمدي. Advertisements الوسط : إيزهاكو يعقوبو - محمد عبد العاطي – حسام عرفات - عبد الكبير الوادي– بوزاس فاسيليوس. الهجوم : بيكاهم. الاحتياط : خالد وليد، محمد مرعي، محمد هلال ، عمرو صالح، إبراهيم عايش، رفيق كابو، رودني أنتوي.

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