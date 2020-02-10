بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال في دوري أبطال أسيا

عشاق كرة القدم السعودية وجماهير الهلال في كل مكان بالوطن العربي ننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وشاهر خودرو في دوري أبطال أسيا اليوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2020.

ويستضيف الهلال السعودي فريق شاهر خودرو الإيراني اليوم في إطار منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أسيا.





ويدخل فريق الهلال السعودي المباراة اليوم وهو في المركز الثالث ويخوض اليوم أول مباراة له

في دوري أبطال أسيا.

مهمة الحفاظ على لقب دوري أبطال أسيا

ويسعى الهلال السعودي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة الحفاظ على لقب دوري أبطال أسيا حيث مهمة الدفاع عن اللقب لن تكون سهلة هذا الموسم.

الهلال السعودي توج ببطولة دوري أبطال أسيا في أخر نسخة لها العام الماضي وشارك في بطولة

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كأس العالم للأندية وحصل على المركز الرابع.

كما يدخل فريق شاهر خودرو الإيراني المباراة اليوم على ملعب الهلال السعودي “استاد زعبيل بنادي الوصل” في أول مباراة ببطولة دوري أبطال أسيا.





موعد مباراة الهلال السعودي وشاهر خودرو الإيراني في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الهلال السعودي وشاهر خودرو الإيراني في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وشاهر خودرو الإيراني في دوري أبطال أسيا

تذاع المباراة على قنوات :

قناة الكأس HD7

قناة بي إن سبورت HD1