معتز البطاوي: لقاء سيراميكا وبتروجت صعب على الفريقين.. واستفدنا من فترة التوقف

أكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، صعوبة مواجهة فريقه أمام بتروجت، والتي ستقام في الثانية والنصف مساء غد الثلاثاء، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة والقناة.
وأشار البطاوي إلى أن بتروجت يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ويقوده جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة علاء عبد العال، مشددا على أن الفريق البترولي بدأ يعتمد على عدد من ناشئين النادي، الذين صنعواالفارق معه بشكل كبير في المباريات الصعبة التي خاضها الفريق في الفترة الماضية، مؤكدا أن فريقه أيضا يضم لاعبين أصحاب خبرات كبيرة ومجموعة من الشباب، ويمتلك مدير فني أثبت جدارة كبيرة، لذلك سيكون اللقاء صعبا على الفريقين.
وقال البطاوي: "سيراميكا كليوباترا أنهى استعداداته لهذه المباراة عقب مران عصر اليوم، منح خلاله هيثم شعبان المدير الفني للفريق خطة وطريقة اللعب أمام الفريق البترولي، وشرحللاعبين مدى صعوبة اللقاء، وضرورة مضاعفة المجهود في التسعين دقيقة التي سيلعبوها أمام بتروجت".
وأشار المشرف على الكرة إلى أن معنويات فريق سيراميكا كليوباترا مرتفعة للغاية، وأن اللاعبون استفادوا بشكل كبير من فترة التوقف القصيرة الماضية والتي خاض فيها الفريق مباراتين وديتين أمام بني سويف وبلدية المحلة، مشددا على أن كل اللاعبين جاهزون لتلك الموقعة الصعبة.
وأنهى حديثه قائلا: "نثق في قدرة لاعبينا والجهاز الفني على التعامل مع كل المباريات في هذه المرحلة الحرجة من الدوري، والتي يصعب خلالها تعويض فقدان أي نقطة بالدوري، نلعب لقاء بتروجت من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الصدارة بفارق مقبول من النقاط"
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